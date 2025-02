Il mercato di gennaio della Fiorentina ha portato in dote a Palladino diversi elementi: Zaniolo, Fagioli, Folorunsho e Ndour. Come spiega la Gazzetta dello Sport, però, nessuno di loro domani potrà essere utilizzato nella prosecuzione del match con l'Inter a causa del regolamento che specifica come solo i giocatori tesserati nel momento della sospensione del primo match possano prendere parte al recupero dei minuti restanti.

A ciò si aggiunge anche l'infortunio di Adli, colpito duro a una caviglia: secondo la rosea, molto difficilmente l'ex milanista sarà convocato. Si farà un tentativo per Cataldi e Colpani, che al massimo partiranno dalla panchina. E allora, considerando anche gli addii di gennaio (Ikoné, Sottil, Kouamé e Kayode), a Palladino restano appena 13 elementi arruolabili in perfette condizioni (15 con Terracciano e Martinelli).

Domani sera la formazione è praticamente obbligata con il possibile inserimento di Parisi come esterno alto nel tridente assieme a Gudmundsson e Beltran e dietro Kean. In difesa resta il dubbio Pongracic-Comuzzo; il friulano lunedì dovrà scontare il turno di squalifica al pari di Dumfries nell'Inter. Il problema vero è a centrocampo perché solo Mandragora e Richardson stanno davvero bene.