L'ex portiere croato, Ivica Solomun è stato intervistato da Sportske, dove ha parlato del connazionale Petar Sucic, nuovo arrivato di casa Inter: "Petar avrà bisogno di un periodo di adattamento, soprattutto alla tattica e alle richieste dell'allenatore. Ma c'è da dire che è un giocatore giovane, potente e intelligente che troverà rapidamente e facilmente il suo ritmo" ha premesso prima di fare la sua previsione.

"Potrebbe diventare uno dei centrocampisti di punta dell'Inter. Quando inizi bene come ha fatto lui, significa che sei bravo, che hai buona qualità e devi essere pronto a ripeterti. Se gli infortuni non lo mettono fuori gioco, la nazionale croata ha anche guadagnato in lui un giocatore per il lungo periodo. Mi piace come giocatore: gli piace andare in avanti e segnare gol. Si vedono la sua ambizione e la sua voglia".