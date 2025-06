"Ange-Yoan Bonny è virtualmente un giocatore dell’Inter", si legge nell'ultimo aggiornamento della Gazzetta dello Sport a proposito della situazione legata all'attaccante francese, in attesa della fumata bianca che sancisca il connubio tra il classe 2003 e il club nerazzurro. La fumata bianca arriverà, ma prima vanno risolte le ultime "pratiche", ovvero i dettagli economici che riguardano natura dei bonus e modalità di pagamento, "nulla, però, che metta in discussione l’accordo o che rischi di farlo saltare" sottolinea la Rosea che aggiunge: "Neppure gli inserimenti di altri club", come lo Stoccarda che sta cedendo Woltemade. "Nelle prossime ore sarà tutto risolto, entro questo fine settimana arriverà la fumata bianca. La cifra definitiva sarà di 24 milioni di euro" e l'attaccante francese potrà aggiungersi al gruppo di Chivu, ma non senza seguire alcuni step precedenti.

Ad attendere il classe 2003 ci sono prima le visite mediche per l'idoneità sportiva, in programma per inizio settimana prossima, tra lunedì e martedì, poi la firma sul contratto fino al 2030, poi gli eventuali quarti del Mondiale per Club. Se l'Inter lunedì passerà il turno contro il Fluminense, Chivu potrebbe chiamare Bonny già per il prosieguo della missione statunitense che farà tappa ad Orlando, dove si giocheranno gli eventuali quarti di finale. Bonny intanto si prepara nell’attesa di una telefonata, svolgendo quotidianamente allenamenti "sulla forza e sull’esplosività". Se l'Inter dovesse convocarlo per gli Stati Uniti sarebbe già pronto ad esaudire il suo desiderio ovvero quello di giocare quanto prima in nerazzurro, a maggior ragione adesso che ritroverà Chivu, suo grande estimatore.

