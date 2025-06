Contattato dai colleghi di Tuttosport, il direttore sportivo dello Spezia Stefano Melissano ha dato la sua visione sul momento vissuto da Francesco Pio Esposito, esploso nell’ultima stagione con la maglia bianca. Il dirigente aquilotto ha parlato dell’intuizione per il classe 2005, della crescita del ragazzo e della sua possibile permanenza in Liguria in caso di promozione in A del club di Via Melara:

"Eravamo ancora in A e con grandi speranze di salvarci; chiesi di avere Pio Esposito a luglio, vidi l’agente incuriosito, ma non stupito. Dopo lo spareggio con il Verona retrocedemmo, ma tenni ferma la richiesta e da Milano mi dissero che eravamo stati i primi a farla, ed avevamo una sorta di prelazione. Grazie allo staff di D’Angelo ed ai preparatori, ha guadagnato 7-8 kg di massa muscolare. E’ sempre stato un vero centravanti, ma piano piano ha preso le movenze del giocatore di razza, una crescita che si è tradotta in una stagione fantastica”.

E ancora: "Non scherzava quando diceva che con noi in A avrebbe fatto di tutto per restare, cercando di convincere ancora l’Inter, che il primo anno lo aveva dato in prestito con riscatto e contro riscatto, mentre il secondo anno solo in prestito secco. Ora il gol al River ed il Mondiale per club lo portano alla ribalta mondiale, difficile tornare indietro”.