Davide Nicola dovrà fare a meno di Zito Luvumbo anche per la partita di sabato contro l'Inter. L'attaccante angolano sta lavorando a parte e pur essendo in ripresa, punta a tornare a disposizione per il match contro il Monza. Il tecnico in questi giorni sta anche valutando le condizioni di Yerry Mina, uscito prima della fine dell'ultima gara con il Venezia per via di un problema al polpaccio da gestire con attenzione. Sull'impiego del colombiano in vista di sabato i prossimi giorni saranno decisivi.

Allenamenti fondamentali anche per capire quale sarà il modulo da opporre alla squadra di Simone Inzaghi: Nicola potrebbe tornare al 4-3-1-2 oppure andare su un 3-5-2 simile a quella visto domenica contro il Venezia con Gianluca Gaetano o Gianluca Lapadula al fianco di Roberto Piccoli.