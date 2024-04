Prosegue l'avvicinamento alla gara di Milano contro l’Inter del Cagliari, che oggi è sceso in campo al 'CRAI Sport Center' di Assemini agli ordini di Claudio Ranieri. I sardi, anche oggi privi di Andrea Petagna, che ha proseguito il suo lavoro personalizzato, hanno cominciato la seduta con esercizi di propriocezione in palestra, poi si sono trasferiti sul campo per delle esercitazioni sul possesso palla e una partita giocata su spazi ridotti. Domani, venerdì 12, è previsto un nuovo allenamento al mattino, dopo il quale, alle 12.45, l'allenatore rossoblu incontrerà i media per presentare in conferenza stampa il match di San Siro.