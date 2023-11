Il Benfica ha preparato quest'oggi, al Campus del Benfica, la sfida contro l'Inter, nel quinto turno del Gruppo D di Champions League, in programma domani all'Estádio da Luz. Come riporta il sito ufficiale del club, André Gomes e Juan Bernat hanno partecipato alla seduta in campo, dove invece non erano presenti Gonçalo Guedes (cure e lavoro in palestra), Bah e David Neres (entrambi convalescenti da infortuni) .