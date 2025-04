Il Bayern Monaco si allena in vista dell'andata del quarto di finale di Champions League, in programma domani all'Allianz Arena di Monaco. La buona notizia è il rientro in campo di Aleks Pavlovic e Kingsley Coman: il centrocampista ha preso parzialmente parte alla seduta odierna, mentre il francese ha svolto una seduta individuale con l'obiettivo di superare il problema al piede.

Lunga la lista degli assenti all'allenamento di oggi: non hanno preso parte alla seduta gli infortunati Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Tarek Buchmann e Jamal Musiala. Presenti invece alcuni giovani come Lennart Karl e Jonah Kusi-Asare, che erano in panchina nella sfida contro l'Augsburg di venerdì.

