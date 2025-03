Sono sei gli assenti certificati in casa Atalanta per il match Scudetto di domenica contro l’Inter, domenica 16 marzo al Gewiss Stadium. Nonostante ciò, Gian Piero Gasperini è pronto a schierare la formazione tipo per sfidare Simone Inzaghi: si va verso il modulo 3-4-3 o il 3-4-2-1 utilizzato contro la Juventus con un dubbio in avanti.

Per rimpiazzare l'infortunato Juan Cuadrado, in pole position c'è il belga Charles de Ketelaere pronto a tornare nel tridente con Mateo Retegui e Ademola Lookman; anche se non sono da escudere le ipotesi Mario Pasalic o Mattia Brescianini in una versione più prudente.