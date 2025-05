Il difensore dell’Inter Marquinhos presenta così ai microfoni di Sky Sport la sfida di domani contro il PSG: “Abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva, ma non cambieremo il nostro sistema. Cercheremo di annullare le loro due punte che sono la loro forza, poi hanno anche esterni che arrivano veloci. Abbiamo lavorato a qualcosa ma non posso dire molto…

Non cambiamo quello che abbiamo fatto per tutta la stagione fino ad ora. Penso che sarà una bella partita di calcio, anche l’Inter come noi si appoggerà alle sue forze”.