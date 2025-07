Yann Sommer, salvo sorprese, onorerà l'ultimo anno di contratto con l'Inter, nonostante lo sbandierato interesse del Galatasaray a cui al momento l'estremo difensore svizzero ha risposto con un 'no, grazie'.

La dirigenza nerazzurra però sta già ragionando sul 2026, nell'anno post Mondiale a cui l'Italia deve ancora qualificarsi. In tal senso da tempo è in contatto con Alessandro Lucci, agente di Marco Carnesecchi, individuato come possibile erede del portiere svizzero. L'obiettivo è guadagnare una sorta di pole position agli occhi del classe 2000 di Rimini, prima di andare a trattare con l'Atalanta che lo valuta una quarantina di milioni.

Carnesecchi è ritenuto un'opzione più che valida per difendere i pali del limite nei prossimi anni, anche perché la suggestione Gianluigi Donnarumma rischia di rimanere tale. Nonostante le frequenti visite del suo agente Enzo Raiola nella sede di viale della Liberazione, anche se il portiere della Nazionale riuscissa liberarsi a zero dal Paris Saint-Germain tra un anno, sarebbe troppo costoso per le tasche di ogni club italiano.

Per rinnovare con i francesi Donnarumma chiede infatti quattro o cinque anni di contratto a 13 milioni netti a stagione. Troppi per le fantasie dei tifosi interisti, più accessibili alle big di Premier League o, per esempio, al Real Madrid, a meno di una permanenza a Parigi.

Carnesecchi, che oggi guadagna a Bergamo circa 800 mila euro a stagione, sarebbe un obiettivo più facile da raggiungere perché potrebbe dire sì ha un ingaggio da 2, 2 milioni e mezzo, decisamente più abbordabile.

Anche se il mercato attuale richiede il massimo sforzo, l'Inter sta già lavorando con proiezione 2026 per un ruolo molto importante.