Nicola Romaniello, tecnico del Pomigliano Femminile, a La7 ha parlato della sconfitta contro l'Inter Women per 6-1: “Oggi abbiamo affrontato una squadra di valore come l'Inter Women. Noi siamo giovani e inesperti, dobbiamo crescere. Finora avevamo fatto buone prestazioni, adesso arriva una incontriamo il Como che è più alla nostra portata, un incontro importante in chiave salvezza”.