"Ci aspetta una partita molto difficile, contro una squadra forte come l'Inter a cui non dobbiamo lasciare spazi aperti". Lo ha detto Michal Bilek, tecnico del Viktoria Plzen, alla vigilia del match di Champions League contro i nerazzurri. "In casa ci troviamo bene, in campionato abbiamo una striscia di 29 partite senza sconfitte: abbiamo grandi tifosi che ci aiutano a fare grandi partite - ha aggiunto parlando a Sky Sport -. Tutte le squadre del girone sono molto forti e possono posizionarsi in qualsiasi posto della classifica. Se dovessimo pareggiare, sarei molto contento".