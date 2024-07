Max Marinelli manda un sentito ringraziamento all'Inter, che ieri ha ospitato ad Appiano Gentile la sua Pergolettese per un test amichevole: "Innanzitutto voglio ringraziare a mio nome e a quello di tutta la Pergolettese, l'Inter per l’ospitalità ricevuta - le parole del presidente ai canali ufficiali del club di Crema -. Per quanto riguarda la partita direi che abbiamo fornito un’ottima prestazione e il risultato finale serve soprattutto a dare morale e fiducia. E' vero che l'Inter non era schierata in campo con la formazione ufficiale, ma anche noi eravamo un po’ in emergenza per la rosa a disposizione ancora un po’ corta, tanto che mister Mussa ha dovuto utilizzare un ragazzo come Lecchi del 2007 e Vanazzi 2008. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare altri rinforzi importanti".