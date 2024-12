Fabio Pecchia ha definito l'Inter 'un gigante' prima della sfida di campionato che vedrà il suo Parma misurarsi con i campioni d'Italia, a San Siro, domani sera. "Affrontiamo una top in Italia e in Europa, vogliamo affrontarla con le nostre armi - le parole del tecnico dei ducali riportate da Tuttomercatoeweb.com -. E' una squadra che dimostra la sua forza contro chiunque, anche quando ha affrontato squadre fisiche è stata superiore. Al di là dei centimetri, che non possiamo metter più di tanto. Leoni può esser della partita, importante però gestire i giovani e il gruppo con grande attenzione".

Parlando del suo bilancio personale con Inzaghi, Pecchia ha colto l'occasione per lodare il collega: "C'è poco da dire sul valore del suo lavoro, bisogna fargli i complimenti. Ci siamo incrociati a ritirare il premio, gli ho ricordato la partita in Coppa Italia dicendogli che era in credito con me. Ma è una cosa che fa parte del passato, è stata di insegnamento. Sono cambiati i giocatori, affronteremo la gara con ancora più giovani in un ambiente bellissimo".

Se i confronti tra i due allenatori favorisce Inzaghi, a livello di squadre va sottolineato che nelle ultime undici il Parma è imbattuto con i nerazzurri a San Siro: "Le statistiche non fanno vincere le partite, non hanno alcun valore e non danno alcun coraggio - ha puntualizzato Pecchia -. Bisogna affrontare la partita con coraggio, il sangue caldo negli occhi ma con la testa di dover giocare una partita di calcio".