Il Parma è uscito a testa alta ieri sera da San Siro, con il rammarico di non essere riuscito a eliminare l'Inter dalla Coppa Italia per colpa di alcuni dettagli. Sono tutti concordi con questa analisi della partita in casa gialloblu, compreso Drissa Camara: "L’Inter è una squadra forte, peccato per il risultato - ha commentato il centrocampista ai canali ufficiali del club a margine del 2-1 dopo i tempi supplementari -. Abbiamo avuto occasioni, come loro, ma l’importante è che non abbiamo mollato. Bisogna ripartire subito perché fra 4 giorni avremo il Bari. Questa partita ci dimostra che anche noi siamo forti, bisogna lavorare e nel tempo vediamo come andrà a finire.