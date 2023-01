Nel corso dell'intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset, Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha parlato della sfida nella sfida col suo connazionale Lautaro Martinez, fresco di vittoria nel Mondiale in Qatar: "Lautaro è un grande giocatore, che ha tantissima qualità come tutti quelli che sono dentro l'Inter. Non credo abbia la pancia piena, anzi tutti daranno il massimo per battere il Napoli".