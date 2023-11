Niente allenamento per il Napoli di Mazzarri, rientrato da Madrid in tarda notte dunque a riposo.

Giornata di lavoro solo per gli infortunati per continuare il lavoro personalizzato oggi a Castel Volturno dove si è presentato anche l'allenatore Walter Mazzarri. L'allenatore toscano riprenderà il lavoro con la degli azzurri già domani per cominciare la preparazione in vista dell'Inter come sottolinea la nota del club. "Dopo la gara di Champions contro il Real Madrid, il Napoli riprenderà domani mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Inter in programma allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 14esima giornata di Serie A".