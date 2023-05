"È stata un'emozione indescrivibile, fare un gol nell'anno dello scudetto è una cosa bellissima. Sono emozioni che rimangono per sempre". Lo dice Gianluca Gaetano, intercettato da Sky Sport dopo il triplice fischio di Napoli-Inter in cui ha siglato il 3-1: "Sogno di vincere ancora uno scudetto, ancora un altro ed un altro ancora con questa maglia che per me è tutto - aggiunge -. La città mi sommerge di affetto, quello che c'è qui non l'ho mai visto da nessuna parte. A chi mi ispiro? Una volta mi ispiravo a Pogba, poi ad Hamsik, adesso mi ispiro a me stesso. Lo scudetto? Abbiamo dato sempre tutto dall'inizio, sapevamo che era difficile.

Il ritmo dell'allenamento è stato importante per tutti, siamo stati bravi. Ci siamo fatti valere. Se sono migliorato con Spalletti? È un allenatore fortissimo, sentire le parole che dice per me è bellissimo. Mi ha aiutato a migliorare su tutto. Possibilità di andare in prestito? Non lo so, voglio fare queste due partite al massimo e poi andrò in vacanza. Per il futuro è presto, non lo so ancora".