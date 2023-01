Il tecnico del Monza Raffaele Palladino arriva nella sala conferenze dell’U-Power Stadium per commentare quanto avvenuto nel match di questa sera contro l’Inter. Queste le sue parole, riportate dall’inviato di FcInterNews.it:

Ciurria ha sfoderato una grande prestazione, cosa pensa della sua duttilità? E' una sua vittoria?

"Patrick è super intelligente, quando sono arrivato qui dopo due giorni mi sono accorto della sua intelligenza calcistica, al di là della bravura. E' estremamente intelligente come tanti, oggi ha chiuso da quarto di destra nel 4-2-3-1 finale, questo fa capire che non è tanto il sistema di gioco ma l'intelligenza a fare un calciatore. Sono strafelice per lui".

Questa squadra ha acquisito la capacità di recuperare il risultato, questo è un aspetto importante per il futuro

"Sono d'accordo. Questo è un gruppo di grandi uomini oltre che di grandi calciatori. Hanno sempre dato tutto in allenamento e in partita. Sono strafelice di questo, è un gruppo competitivo che non ha paura di affrontare le big. Anzi, vogliono giocarsela perché hanno un passato in grandi squadre e vogliono dimostrare di essere grandi. Oggi siamo andati sotto due volte contro una grande come l'Inter, pronta per vincere lo Scudetto e che ha battuto il Napoli. Sentivo la magia, l'atmosfera. Ma dobbiamo subito pensare a sabato".

Come mai Caldirola per Marlon?

"Non per scelta tecnica ma per caratteristiche. Eravamo troppo lenti da destra, non riuscivamo a uscire. Ho fatto vedere nell'intervallo delle immagini alla squadra dove si vedeva come l'Inter scivolava e veniva addosso forte, giocatori così ti rubano sempre la palla. Ho chiesto alla squadra più velocità e lo abbiamo fatto meglio, mettendo un sinistro a sinistra e un destro a destra".

Si aspettava di mettere sotto l'Inter?

"Mi aspettavo una grande prestazione. Sapevo dello stadio pieno, della magia con tutti, c'era un'atmosfera bellissima. Ho chiesto di rivivere la partita con la Juve e siamo stati bravi a mettere quello che facciamo contro le big. Tutto l'ambiente Monza deve essere orgoglioso e soddisfatto di questo risultato. Godiamoci questi momenti ma archiviamoli in fretta e pensiamo alla Cremonese".

FcIN - Ha detto o dirà qualcosa a Pablo Marì dopo l'errore che è costato il gol di Lautaro?

"Ho detto che è un grande, che non mi frega nulla dell'errore perché tutti possono sbagliare, io le sostituzioni e voi le valutazioni su un giocatore. Non mi importa nulla per l'errore tecnico, l'ho ringraziato per avere dato tutto e per aver fermato Lukaku e Dzeko".