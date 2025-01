Domani sera, al Monaco potrebbe bastare uno 0-0 contro l'Aston Villa per qualificarsi matematicamente ai playoff di Champions League. Calcoli che Adi Hutter, tecnico dei monegaschi, non ha alcuna intenzione di fare: "Non siamo una squadra italiana, loro sanno come fare 0-0 perché è qualcosa che hanno imparato - le sue parole -. Siamo una squadra a cui piace giocare in attacco. Non avrebbe senso iniziare una partita pensando di volere un pareggio. Il nostro DNA è vincere le partite. Ma se dopo 90 minuti otterremo un pareggio che ci qualifichi, ovviamente saremo molto felici", ha detto l'ex Eintracht. Che, curiosamente, nell'ultima giornata di Coppa sarà ospite, a San Siro, dell'Inter, squadra che viaggia a 51 reti fatte in venti partite di campionato.