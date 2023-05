"Arriviamo molto carichi con moltissima motivazione, vogliamo dare tutto in campo per riportare questo trofeo a Firenze dopo tanto tempo e non vediamo l’ora che cominci. Affrontiamo una grandissima squadra in stato di forma molto buono, ma vogliamo fare la nostra partita pur essendo di fronte all’Inter" ha detto Nikola Milenkovic a Sportmediaset, prima del fischio d'inizio della finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Sui tifosi:

"Emozione grandissima. Sicuramente scenderemo in campo lasciando l’ultima goccia di sudore per tutta Firenze"

Bisogna stare molto attenti?

"Bisogna stare molto attenti e concentrati. Affrontiamo una squadra con un attacco incredibile e qualità incredibile ma faremo di tutto per fare la nostra partita".