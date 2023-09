Christian Pulisic, nuovo acquisto del Milan, si è inserito subito benissimo nei meccanismi di Pioli e, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, lancia la sfida all'Inter in vista del derby di sabato prossimo.

San Siro non è mai bello come per un derby. Diretto: il Milan è più forte dell’Inter?

"Diciamo che un derby è l’occasione perfetta per scoprirlo".

Allora parliamo di derby e scegliamo: qual è la qualità migliore dell’Inter?

"La squadra è forte ed è difficile giocarci contro, come dimostra anche la finale di Champions. Se devo scegliere una qualità, dico che sanno difendere molto bene con un blocco basso e allo stesso tempo hanno la qualità per fare gol in contropiede".

Un sogno per il derby?

"Fare gol, come per ogni attaccante. Oppure dare un assist, che è sempre bello. Ho voglia di giocare il derby e la Champions, non vedo l’ora. Abbiamo cominciato alla grande, so che faremo il meglio possibile e voglio vincere, che alla fine è sempre la cosa più importante".