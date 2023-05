Dopo il ko con l'Inter in semifinale di Champions, Stefano Pioli analizza a SkySport l'eliminazione cocente da parte dei cugini. "Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, che hanno dato il massimo. L'Inter ha meritato, ma parlare di voglia non mi pare corretto - attacca il tecnico rossonero -. Siamo mandati all'andata, oggi siamo partiti bene, creando 2-3 occasioni che potevano cambiare tutto. Peccato: siamo arrivati fin qui con grande merito e speravamo di arrivare in finale. Inevitabile che ora sia deluso, visto il percorso che stiamo facendo da tre anni. Sarebbe stato eccezionale arrivare in finale, anche se poi conta chi vince...".

"All'andata, con due mediani, eravamo stati meno pericolosi. Oggi abbiamo alzato Tonali provando a trovare la parità numerica con i loro cinque - analizza Pioli -. Se uno è obiettivo, è difficile parlare in modo negativo. Quest'anno una grande Champions, poi è chiaro che uscire in semifinale, per di più in un derby, è normale essere delusi. I rimpianti sono soprattutto per il campionato, che ora dobbiamo provare a finire bene per poi ripartire con più certezze".