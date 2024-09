Approfittando della sosta del campionato, Alvaro Morata cercherà di sfruttare questi giorni per recuperare dall'infortunio che lo tiene ai box da dopo l'esordio col Milan in campionato, condito anche da un gol. L'attaccante spagnolo, secondo quanto riportato da Milanews.it, oggi si è allenato a parte sul campo con l'obietivo di ritornare per la prima gara della ripresa, quella che metterà di fronte i rossoneri al Venezia, a San Siro. Dopodiché arriveranno due scontri diretti con Liverpool e Inter nel giro di sei giorni.