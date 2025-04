"Derby partita speciale con peso specifico diverso", ha esordito così l'amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani a Sportmediaset prima del fischio d'inizio di Milan-Inter, valido per la semifinale d'andata di Coppa Italia. Trofeo che il dirigente dei rossoneri ha dichiarato "un obiettivo da inizio stagione".

Sull'arrivo di Paratici:

"Innanzitutto noi non siamo contenti dei risultati sportivi di questa stagione che sono il centro del club. Il nostro obiettivo è migliorarli e lo stiamo facendo per la stagione che viene, per renderli migliori. In questa attività ci sono vari filoni e preparazioni che stiamo facendo, non abbiamo ancora deciso né chiuso con nessuno e non commento su ruoli o soggetti. Però ci stiamo preparando perché vogliamo migliorare la parte sportiva".

Su Ibra:

"Zlatan forse è sembrato assente a voi, ma per me non lo è mai stato. Noi siamo sempre in contatto e lavoriamo assieme in totale armonia. Forse all'esterno c'è un po' di confusione, ma sicuramente Zlatan rimarrà in questo progetto, lavoriamo bene assieme e non è cambiato nulla rispetto a qualche settimana fa".

Cosa deve fare il nuovo direttore sportivo del Milan nella vostra mente?

"Nelle ultime due stagioni non abbiamo avuto un direttore sportivo diciamo tradizionale, e abbiamo di fatto separato il ruolo in varie persone del club. Adesso stiamo valutando e ripeto, non sono state prese decisioni, di prendere un direttore sportivo più tradizionale e riconsolidare quei ruoli in una persona. Rimarrà comunque un gruppo di lavoro di persone che lavorerà insieme con l'unico obiettivo di avere successo sul campo".

