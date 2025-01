"Sono molto contento per la squadra e per i tifosi. Questo trofeo è per voi", ha detto Tammy Abraham a Sportmediaset nell'immediato post partita di Inter-Milan, match vinto dai rossoneri e valsa la Supercoppa alzata sotto il cielo di Riad da Calabria. "Abbiamo giocato con fiducia, coraggio e fame. Siamo una squadra forte", ha aggiunto l'uomo che ha deciso la partita.

A chi lo dedichi?

"A mia moglie, a mio figlio, alla bambina che sta arrivando... Alla mia famiglia".

Tutti possono incidere?

"Siamo contenti".