Lens-Inter, amichevole in programma sabato alle 18.30, è una sfida completamente inedita: non ci sono precedenti tra le due formazioni né in partite ufficiali, né in amichevole.

Con il debutto in Ligue 1 in programma domenica 7 agosto, i francesi hanno già disputato quattro amichevoli in preparazione all'inizio del campionato: dopo lo 0-0 con il Paris FC sono arrivate da tre vittorie, 3-0 con il Valenciennes (Camara, Clauss, Danso), 1-0 con il Rodez (Banza) e 3-1 con il Clermont (Machado, Kakuta, Said).