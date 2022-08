A margine della conferenza stampa di presentazione degli sponsor di maglia, Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si è accomodato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti presenti, comprese quelle legate al mercato. "Non sarà la sconfitta con il Cittadella a farci fare passi avventati o, peggio ancora, farci concludere operazioni non funzionali per accontentare la piazza - la puntualizzazione del numero uno del club salentino -. Dobbiamo essere lucidi, avere le spalle larghe, non possiamo sbagliare le scelte. Non ci tireremo indietro per completare questo organico che sta venendo su grazie a obiettivi centrati. Leggo giudizi affrettati dopo 90' col Cittadella, più definitivi della Cassazione".