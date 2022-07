La data del 13 agosto 2022 è segnata con un circoletto rosso sul calendario di tutti i giocatori del Lecce, attesi dall'esordio nella Serie A 2022-23 contro i vice campioni d'Italia dell'Inter. Una gara doppiamente speciale per Lorenzo Colombo, attaccante dei salentini in prestito dal Milan: "Potrei definire quel match quasi come un derby per me - le parole pronunciate dall'ex Spal durante la conferenza di presentazione -. Per noi sarà fondamentale perché è l’inizio di un cammino in un campionato così importante. Spero di fare anche un favore ai tifosi milanisti, oltre che far gioire la città di Lecce".