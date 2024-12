La Lazio si avvicina con grande ambizione alla sfida di altissima classifica che lunedì prossimo la metterà di fronte all'Inter, verso cui nutre grande rispetto. Come traspare dalle parole di Pedro, che ieri ha parlato così dopo la vittoria in Europa League sul campo dell'Ajax: "Sarà molto difficile sicuramente per noi, l'Inter è la più forte d'Italia, dovremo prepararla al meglio - ha detto lo spagnolo in zona mista -. Giocheremo in casa, davanti ai nostri tifosi, sarà una gara bella ma difficile. L'Inter è una bella squadra, ma non è impossibile da battere. Possiamo farcela, però dovremo fare una bellissima prestazione. Il livello ovviamente si alza, vediamo cosa accadrà".

A proposito del sogno scudetto, Pedro spiega che la squadra vuole mantenere i piedi ben saldi a terra: "Non ci pensiamo ancora, è presto per parlarne. Noi vogliamo pensare gara dopo gara, non possiamo pensare adesso di vincere l'Europa League o la Serie A. Dall'altra parte però non possiamo lasciarlo 'scappare', deve stare lì. Sarà difficile anche per l'Inter batterci".