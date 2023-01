La manita sventolata in faccia allo Spezia vale i quarti di finale di Coppa Italia all'Atalanta, che il prossimo 31 gennaio si giocherà il passaggio del turno in gara secca contro l'Inter a San Siro. L'ennesimo ritorno da avversario nella Milano nerazzurra di Gian Piero Gasperini, che ha commentato così il traguardo raggiunto dalla Dea in conferenza stampa: "È una soddisfazione passare ai quarti, non è mai facile - le sue parole -. Abbiamo visto le altre partite in Coppa Italia, tante sono finite ai supplementari. Volevamo arrivare a questo risultato e ci siamo riusciti".