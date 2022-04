Vittoria per 3-1 oggi per la Juventus Women sull'Inter. A fine gara è il tecnico bianconero Joe Montemurro a commentare il match ai canali ufficiali della società: "Ogni partita è importante, oggi abbiamo giocato contro una grande Inter gestendo la partita abbastanza bene e conservando le energie per i prossimi impegni con qualche piccola rotazione - ha esordito -. Era una partita chiave, perché poteva essere molto difficile dopo il Lione, c’era il rischio anche di essere distratti dal ritorno. Le ragazze si devono prendere ogni merito per questa vittoria. Bonfantini? Ha qualità, sta crescendo nei 90 minuti per arrivare a gestire al meglio la partita. Adesso testa al Lione: voglio andare a vincere in Francia", le parole dell'allenatore della Vecchia Signora.