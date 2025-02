Dopo Inzaghi e Mkhitaryan, anche Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa al termine della vittoria di questa sera ottenuta contro l'Inter. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juventus raccolte da FcInterNews.it.

L’importanza di questa vittoria?

"Tutte le vittorie sono importanti. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo meritando la vittoria, che porta fiducia nelle nostre forze. Noi dobbiamo presentarci domani mattina per preparare la partita con il PSV. Dovremo fare una grande partita per andare agli ottavi".

Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo?

"Nel primo tempo abbiamo rispettato troppo l’avversario. L’Inter ha grandi qualitá ma abbiamo subito tante situazioni che non dobbiamo subire in quel modo. Nell’intervallo ho detto le solite cose. Questi ragazzi lavorando tanto e hanno voglia di fare. Spesso quando giochiamo in casa soffriamo di più di quando giochiamo in trasferta. Tutti hanno alzato il livello".

Dopo il gol avete spinto senza abbassarvi.

"La strada è giusta. Abbiamo creato occasioni e potevamo chiudere la partita. Oggi non è mai facile vincere ma in partite di questo livello devi fare 95 minuti al top. Bisognava andare in avanti. Nel contesto abbiamo meritato la vittoria".

L’importanza di un giocatore come Cambiaso?

"Andrea è entrato molto bene dopo tanto tempo non con la squadra. È tornato ad allenarsi qualche giorno fa. Ha grande personalità e voglia di giocare. Abbiamo sempre grande voglia di lottare e umiltá".

Vuoi che la tua squadra sia più forte di quello che ha dimostrato?

"Dobbiamo migliorare sempre e non accontentarci mai. In tanti aspetti del gioco. Di continuo. Sull’aspetto emotivo oggi abbiamo sofferto soprattutto all’inizio. È una cosa normale vedendo l’età dei nostri ragazzi. Dobbiamo metterci sempre a disposizione l’uno dell’altro".

Qual è il segreto di Kolo Muani?

"Io voglio che gli attaccanti facciano gol. Fa bene a loro e fa bene alla squadra. Oggi non ha segnato. Ma lui sta facendo bene tante cose. Con la palla e senza palla. Sta moto bene e deve continuare. È un ragazzo umile e intelligente che non cadrà nella trappola dei troppi elogi. Sa che puó migliorare come tutti i suoi compagni. Abbiamo bisogno di tutti. Arriverá il momento di ognuno".

