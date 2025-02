"Oggi abbiamo fatto una grande partita. Il primo tempo lo abbiamo regalato. Nel secondo tempo volevamo la palla. Dobbiamo continuare così. Oggi abbiamo dimostrato di cosa siamo capaci", ha detto Nico Gonzalez in conferenza stampa, arrivato dopo Thiago Motta, per commentare la pesante vittoria di stasera contro i campioni d'Italia. Di seguito le dichiarazioni raccolte dagli inviati a Torino.

State lavorando anche dal punto di vista atletico?

"Sì, io provo a lasciare tutto in campo. Mi sacrifico per la squadra. Ho la Garra argentina".

Che carica vi date in una squadra così giovane? Che soddisfazione avete avuto?

"Siamo giovani ma siamo maturi. Ognuno sa cosa fare in campo. Dobbiamo continuare a combattere".

Sei un uomo spogliatoio. Farete un’altra cena?

"Sarebbe bello andare domani a cena. Ma l’abbiamo fatta. Il gruppo si fa in campo".

È così impossibile agganciare il Napoli?

"Non posso pensare a questo. Devo pensare solo al PSV perché vogliamo andare agli ottavi. Non sarà una partita facile mercoledì. Ogni giorno dobbiamo fare meglio. Dobbiamo solo pensare al PSV. Dobbiamo giocare come nel secondo tempo oggi".

A dicembre Guardiola ha dichiarato che il futuro è della Juventus. Questa partita ne è la prova?

"Se lo dice Pep. Sarebbe bellissimo. È questa la nostra idea. Ma dobbiamo pensare giorno dopo giorno".

Che obiettivo ha la Juventus?

"Vogliamo andare in Champions il prossimo anno e passare il turno adesso, andando agli ottavi".

In cosa puó e deve migliorare la Juventus?

"Si può sempre migliorare. Noi grandi dobbiamo far capire ai più giovani come lottare".

