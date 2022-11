Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri s'è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga contro il PSG: "Il ko di Kean mi ha spinto a convocare Chiesa, che ha fatto un bell'allenamento e mi aveva dunque dato buone sensazioni. Contro l'Inter, se non succede nulla, avremo a disposizione Bremer, Di Maria e Vlahovic. Paredes rientrerà per le gare con Verona e Lazio".