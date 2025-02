L'ultimo protagonista a presentarsi a DAZN per anticipare i temi di Inter-Juve è Francisco Conceicao, che comincia parlando della cena di squadra organizzata nelle scorse ore: "E' importante stare in un ambiente diverso con i compagni, è stata una cena con tutti quelli che lavorano nella Juve - ha spiegato il portoghese -.. E' una cosa bella per unire il gruppo, ora siamo concentrati sulla partita e vogliamo fare il meglio possibile".

L'Inter attacca bene sugli esterni, quale è stata la richiesta di Thiago Motta?

"Sappiamo della qualità dell'Inter, Dumfries e Dimarco difendono e attaccano. Abbiamo uno schema per fare il nostro gioco, non solo per fermare loro due. Dobbiamo fare del nostro meglio per riuscire a vincere".