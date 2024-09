La finale del 2023 contro l'Inter vinta ad Istanbul è stata l'ultima partita giocata dal Manchester City contro una squadra italiana. L'ultimo incontro della squadra di Pep Guardiola con una squadra di Serie A è stato a Manchester, nella fase a gironi della Champions League 2019/20, quando ha battuto l'Atalanta per 5-1 in casa alla terza giornata; in seguito ha pareggiato 1-1 in trasferta.

La vittoria per 2-1 contro il Napoli nella fase a gironi della Champions League 2017/18 è stata la prima del City in cinque partite casalinghe contro squadre di Serie A (3N, 1P) prima della vittoria contro l'Atalanta; la sconfitta per 1-2 contro la Juventus nel settembre 2015 è l'unica sconfitta casalinga contro squadre italiane. Nonostante il City abbia vinto quattro delle ultime cinque partite contro squadre di Serie A, pareggiando l'altra, ha ottenuto solo cinque vittorie nelle ultime 13 partite con club italiani a fronte di altrettanti pareggi e tre sconfitte.