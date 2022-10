Non è andata giù all'ambiente del Barcellona la gestione arbitrale del match contro l'Inter, e nulla fanno per nasconderlo. Dopo le pesanti esternazioni di ieri di Xavi Hernandez, arriva ora la notizia dell'intenzione da parte del club blaugrana di presentare una lamentela formale nei confronti della UEFA per manifestare la sua rabbia per le differenze di criteri applicati dall'arbitro Slavko Vincic e, soprattutto, dal VAR Pol van Boekel. Nel mirino c'è in particolare l'olandese, che ha punito il mani di Ansu Fati che ha portato all'annullamento del gol di Pedri ma ha sorvolato sul tocco di mano di Denzel Dumfries (sanato, lo ricordiamo, dal precedente tocco di testa del giocatore nerazzurro).