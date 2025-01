L'attacco del Milan potrebbe essere completamente diverso domenica sera, quando a San Siro è in programma il derby contro l'Inter. Oltre al possibile addio di Alvaro Morata (destinato al Galatasaray), non è da escludere che i rossoneri possano non avere nella lista dei convocati anche Francesco Camarda.

Il baby attaccante è stato richiesto in prestito dal Monza, che attende ora una risposta dal giocatore e dalla società rossonera. Questo l'ultimo aggiornamento di mercato sul Milan dato da Sky Sport.