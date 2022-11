Tra i 26 convocati da Van Gaal per il Mondiale compare anche Marten de Roon, infortunatosi qualche settimana fa con l'Atalanta, forfait che aveva fatto temere al giocatore di rischiare la convocazione per il Qatar. Pericolo scongiurato per l'olandese che però, secondo quanto riferisce L'Eco di Bergamo, resterà fuori dalla lista degli arruolabili da Gasperini per la sfida di dopo domani contro l'Inter.