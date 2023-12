È Radu Dragusin il primo protagonista di Genoa-Inter raggiunto da DAZN dopo il triplice fischio del Marassi: "Una serata in cui abbiamo messo tutto, sapevamo che sarebbe stata dura ma alla fine abbiamo portato un punto a casa - dice l'autore del gol dell'1-1 -. In casa sembra tutto più facile perché la nostra gente ci spinge e ci sostiene, è un impulso in più. Quanto manca al rinnovo? Non lo so, dobbiamo vedere però ci mettiamo d'accordo".