Daniele Pradè commenta ai microfoni di Mediaset il ko in finale con l'Inter. "Delusione cocente, ma un'ottima prestazione e infatti abbiamo fatto i complimenti ai ragazzi. Ora sotto con la Conference League, abbiamo tutto per vincere. Stasera abbiamo perso per due episodi, ma la nostra partita l'abbiamo fatta sempre - così il diesse viola -. Ora dobbiamo lavorare parecchio sulla testa perché staranno male e sabato giocheremo già un'altra gara. Ma siamo convinti di poter far bene: avevamo iniziato benissimo, abbiamo preso gol su una ripartenza... Un peccato, ma andiamo avanti".

"Alla fine, ripeto, la differenza l'hanno fatta due episodi. Una sconfitta non ti rende soddisfatto, ma da dirigente devo prendere il buono di quanto fatto: questo è un percorso che abbiamo iniziato e vogliamo continuare".