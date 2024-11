"Domenica sappiamo che affrontiamo una squadra forte. Dobbiamo viverla con leggerezza sapendo di dover vivere una notte magica e di dover dare tutto", ha detto Raffaele Palladino a Sky Sport, nell'immediato post-partita contro il Pafos, squadra battuta per 3-2, dove è stato interpellato anche sul prossimo impegno in programma per la Fiorentina, ovvero la sfida casalinga contro l'Inter in Serie A. "Affrontiamo i campioni d'Italia che sono fortissimi, si può vincere o perdere. L'importante è giocarcela a viso aperto, voglio questa mentalità" ha concluso a proposito della squadra di Inzaghi.