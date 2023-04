L'edizione odierna del Corriere Fiorentino fa il punto sul numero di tifosi viola che si mobiliteranno nelle prossime trasferte, a partire dalla sfida contro l'Inter in programma questa sera: saranno oltre duemila i sostenitori gigliati che inciteranno Arthur Cabral e compagni, spinti dall'entusiasmo per il recente filotto di vittorie. Ancora di più saranno però quelli presenti a Cremona per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, quando si prevede una presenza di 3.500 persone.