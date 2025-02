La vittoria di giovedì contro l'Inter ha galvanizzato parecchio l'ambiente della Fiorentina, coi tifosi viola pronti a sfidare l'insidia del Monday Night e giungere in buon numero a San Siro per spingere Moise Kean e compagni nel tentativo di centrare la doppia impresa in pochi giorni contro i nerazzurri. Secondo le indiscrezioni del sito Fiorentinauno.com, saranno circa un migliaio i sostenitori viola che saranno presenti lunedì a San Siro per la partita cruciale contro la squadra di Simone Inzaghi.