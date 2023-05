"Intanto siamo contenti di essere qua perché abbiamo fatto un percorso straordinario. Siamo concentrati, pronti ma anche tranquilli. E' una finale, non è una gara come tutte le altre, per questo c'è la voglia di giocarla il prima possibile. L'abbiamo preparata bene". Così Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, parlando in esclusiva a Sportmediaset alla vigilia dell'ultimo atto della Coppa Italia che opporrà i viola all'Inter, sua ex squadra.

Che Inter ti aspetti?

"Giochiamo contro una squadra forte, con la rosa migliore d'Italia quando è al completo. Ha un grande allenatore, una grande società, giocatori abituati a queste partite. Ma se siamo arrivati qui abbiamo qualcosa anche noi, daremo tutto in campo, giocheremo con la voglia di una città intera di riportare qualcosa a casa. Ieri abbiamo fatto allenamento a porte aperte e i tifosi ci hanno trasmesso questo, Firenze è una piazza che merita tanto. Ci sentiamo responsabili di fare il massimo".

Capitano della Fiorentina, ma tifoso interista: un bel frullatore di emozioni.

"Quando si va in campo si pensa alla propria squadra. Mi sento, da capitano, la responsabilità di portare Firenze in campo domani".

Cosa sei pronto a fare in caso di vittoria?

"Vediamo domani...".