In un San Siro che si preannuncia nuovamente stracolmo per la sfida di sabato sera, sarà nutrita anche la colonia di tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti. Saranno infatti 1.500 i sostenitori gigliati attesi al terzo anello blu, in una stagione contraddistinta da un incredibile entusiasmo sorto intorno alla squadra di Vincenzo Italiano: la media spettatori registrata al Franchi sin qui è infatti di 32.536 presenze, la più alta dell'era Rocco Commisso. Lo riporta La Repubblica Firenze.