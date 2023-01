In casa Empoli, in vista di domani sera, prima convocazione con i grandi per Herculano Bucancil Nabian, nativo della Guinea Bissau, convocato da mister Paolo Zanetti per la sfida di domani sera contro l'Inter, vestirà la maglia numero 87. Il classe 2004 avrà la grande soddisfazione di calcare il prato di San Siro.