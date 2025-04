Gabriele Zappa, esterno destro del Cagliari, ha parlato a DAZN nel pre-partita: "L'Inter non credo sia distratta perché deve lottare anche per il campionato. Sarà una gara in cui ci sarà da soffrire, siamo pronti a lottare con il coltello tra i denti fino all'ultimo. La mia condizione? Ora mi sento bene, ho avuto un piccolo infortunio poco fa ma ora mi sento bene. Non vediamo l'ora di portare la nave in salvo".